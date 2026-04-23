القبض على طالب صدم مواطنا بسيارته في التجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من تعرض شقيقه لحادث تصادم بالقاهرة ، مما أسفر عن إصابته ، والإدعاء بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة لكونه طالب بأكاديمية الشرطة ، وعدم قيام الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمكان الحادث وتقديمها للنيابة العامة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 / مارس المنقضى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من إحدى المستشفيات بإستقبالها ( أحد الأشخاص "مصاب نتيجة حادث سيارة حال عبوره أحد الطرق الكائنة بدائرة القسم").. وعقب ذلك توجه مرتكب الواقعة لقسم الشرطة من تلقاء نفسه ( طالب "يحمل رخصة قيادة سارية") وإعترف بإرتكابه الواقعة دون قصد ، وتم التحفظ على المركبة "سارية الترخيص" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وبعرضه على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها "30 ألف جنيه" على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة العامة تفريغ الكاميرات بمكان الحادث ، وتم تنفيذ قرار النيابة وتسليمها تفريغ الكاميرات المطلوبة ، وتؤكد الوزارة مبدأ تطبيق القانون على الجميع دون إستثناءات.





