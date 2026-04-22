قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عباس شومان: القول بعدم وجود نص يمنع مساواة المرأة بالرجل في الميراث جهل بالقرآن

الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
إيمان طلعت

علق الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، على القول بعدم وجود نص يمنع مساواة المرأة بالرجل في الميراث، قائلا: " جهل مطبق بالقرآن أو تدليس متعمد اتقوا الله في الناس".

في سياق آخر، قال الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأمهات والآباء يشتكون ويتضررون من ترتيب الحضانة، فلعلّ القانون الجديد يرضي الجميع، ويحقق مصالح الأطفال المجني عليهم من الوالدين.

وأضاف شومان، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه لن يستطيع قانون من إرضاء الآباء والأمهات معا، ولو قدم الآباء والأمهات مصلحة المحضون ما احتاجوا لقانون أصلا.

وتابع قائلاً: " يا أيها الآباء والأمهات لا تتخذوا أولادكم وسيلة لتصفية حساباتكم، واعلموا أن تضييعكم لهم أسرع طريق إلى جهنم.

وتابع شومان ، في منشوره: قلت كثيرا لا فرق بين الأم وأمها، ولا فرق بين أم الأب والأب عمليّا، فليكن الأب بعد الأم مباشرة في الحضانة، "فمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ "، وهذا ينطبق على من يمنع الوالد أو الوالدة من رؤية المحضون.

واسترسل قائلا: كما أذكر الآباء والأمهات إذا وقع الطلاق بقوله - تعالى-: { ولاتنسوا الفضل بينكم..}فاتقوا الله في أولادكم.

وأوضح قائلا: كنت ولازلت أرى أن الطرف غير الحاضن من الوالدين ، من حقه استضافة المحضون مدة يحددها القضاء كل أسبوع يقيم معه إقامة كاملة، ويعاقب إذا منع عودته للحاضن.

عباس شومان الميراث مساواة المرأة بالرجل في الميراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

يارا
يارا
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد