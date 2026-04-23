20 ألف فرصة عمل وتدريب لخريجي وخريجات التعليم الفني

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يشهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني افتتاح فعاليات “أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026”، والذي يقام تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من الأحد 26 إلى الأربعاء 29 أبريل 2026، بمركز التجارة العالمي بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، واتحاد الصناعات المصرية، وشراكة دعم التوظيف.

ويأتي هذا الحدث كأكبر منصة وطنية تربط خريجي التعليم الفني مباشرة بفرص العمل الحقيقية، حيث يوفر الأسبوع التوظيفى أكثر من 20 ألف فرصة تشغيل وتدريب، بمشاركة واسعة تصل إلى 50 شركة يومياً من كبرى الكيانات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، في مشهد يعكس ثقة سوق العمل في كفاءة خريجي التعليم الفني المصري.

ومن المتوقع أن يستقبل الملتقى أكثر من 20 ألف خريج وخريجة من عدة محافظات، تشمل القاهرة الكبرى، الفيوم، الإسماعيلية، المنوفية، والشرقية، إلى جانب مختلف أنظمة التعليم الفني، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب للانطلاق نحو مستقبل مهني مستقر.

ويمكن لخريجي وخريجات التعليم الفني التسجيل في الملتقى عبر الرابط التالي: ‏https://bit.ly/Moe_job_Faire1 

وتوضح الوزارة أن هذا الحدث يغطى كافة مسارات التعليم الفني، بما في ذلك التعليم الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي، مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التعليم المزدوج، ومراكز التميز، مع تخصيص أيام لكل قطاع على حدة، بما يحقق توافقًا دقيقًا بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل، لتعزيز مكانة التعليم الفني في الوعي المجتمعي، وتسليط الضوء على دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

كما يجسد هذا الحدث نموذجًا متكاملًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة، ودعم خطط التنمية المستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والاستقرار.

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

بالبرنيطة .. مى عمر ومحمد سامى فى آخر ظهور لهما

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

