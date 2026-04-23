بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور للبلوجر حبيبة رضا

قررت جهات التحقيق بالقاهرة ، إحالة البلوجر “حبيبة رضا” للمحاكمة، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي .

من هى البلوجر حبيبة رضا..

حبيبة رضا هي صانعة محتوى (بلوجر) مصرية تحظى بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي (إنستجرام وتيك توك).

أثارت الجدل مؤخراً عقب إحالتها للمحاكمة الاقتصادية في أبريل 2026 بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، تتضمن حركات راقصة وملابس غير لائقة بهدف زيادة المشاهدات والأرباح.

تفاصيل القضية



وكانت ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية البلوجر حبيبة رضا لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال وجودها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وبحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، ووجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.