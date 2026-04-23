موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في قمة حاسمة بالدوري

إسلام مقلد

يترقب عشاق الكرة المصرية اليوم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز، في لقاء يمثل منعطفًا مهمًا في سباق اللقب هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء الخميس 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، حيث يسعى كل فريق لحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في جدول الترتيب، خاصة في ظل اشتداد المنافسة خلال المرحلة النهائية.

تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ويدخل الزمالك اللقاء بحالة معنوية مرتفعة، بعدما نجح في حجز مقعده في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله السلبي في لقاء الإياب أمام شباب بلوزداد.

وكان الفريق الأبيض قد وضع قدمه في النهائي منذ مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر، وحقق خلالها فوزًا ثمينًا بهدف دون رد، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين (1-0)، في مواجهة اتسمت بالندية والانضباط التكتيكي.

وشهدت مباراة الإياب لحظة جدلية، بعدما ألغى الحكم هدفًا للزمالك في الدقيقة 26 بداعي التسلل على المهاجم عدي الدباغ، في لقاء غلب عليه الحذر الدفاعي من كلا الجانبين، مع محاولات محدودة لكسر الجمود.

وتحمل مواجهة بيراميدز أهمية خاصة للجهاز الفني للزمالك، الذي يسعى لاستثمار الزخم القاري وتحقيق انتصار محلي يعزز من حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، بينما يطمح بيراميدز لمواصلة نتائجه القوية وتأكيد أحقيته بصدارة المشهد الكروي هذا الموسم.

الزمالك وبيراميدز الزمالك بيراميدز الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

