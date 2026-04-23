التشكيل الأساسي | قرار عاجل في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالدوري

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على عدم تطبيق سياسة التدوير بين حراس المرمى خلال الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني الإبقاء على الحارس المهدي سليمان في التشكيل الأساسي، خاصة في مواجهة بيراميدز المرتقبة في الدوري.



وبحسب ما أشار إليه الإعلامي محمد طارق عبر حسابه علي "فيسبوك"، فإن القرار يأتي في إطار السعي لتحقيق الاستقرار الفني داخل الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع نادي الزمالك بنظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين الفريقين.

وتُعد المباراة محطة حاسمة في مشوار الفريقين نحو المنافسة على لقب الدوري، خاصة في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الطرفين خلال المرحلة النهائية من البطولة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.

