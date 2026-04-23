وكيل رياضة الإسكندرية يشهد احتفالية يوم اليتيم بمركز الحرمين .. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بالتعاون مع مركز شباب الحرمين برئاسة المحاسب محمد شعبان، احتفالية كبرى بيوم اليتيم وذلك بحضور الدكتور محمد الحمامي عضو مجلس النواب، والنائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، وسامح السايح عضو مجلس النواب السابق، والعميد سامح سمير نائبا عن الدكتور مصطفى أبوزهرة عضو مجلس الشيوخ، ووكيل المديرية للشباب ووكيل المديرية للرياضة، ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة والشخصيات العامة بالاسكندرية.

وتضمنت الاحتفالية باقة من العروض الفنية والاستعراضية التي قدمها الأطفال، بمشاركة متميزة لذوي الهمم، وسط أجواء من البهجة والتفاعل، كما تم توزيع الهدايا التذكارية لإدخال السرور على قلوب الأطفال.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة صفاء الشريف أن “الاحتفال بيوم اليتيم يجسد حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، على دعم ورعاية الأطفال الأيتام، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تنمية مهارات الأطفال ودمجهم في المجتمع، خاصة من ذوي الهمم، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم.

من جانبه، قال محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحرمين، إن “تنظيم هذه الاحتفالية يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به المركز، وحرصه على إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال، مؤكدًا أن إسعادهم مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات المجتمع.”

بدوره، أشاد النائب الدكتور محمد الحمامي بحسن تنظيم الاحتفالية، مؤكدًا أن “مثل هذه الفعاليات تعكس اهتمام الدولة المصرية برعاية الأيتام ودمجهم في المجتمع، وتبرز الدور الحيوي لمراكز الشباب في ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز روح الانتماء لدى النشء.”

واختتمت الاحتفالية وسط أجواء من السعادة والفرحة، حيث عبر الأطفال عن امتنانهم لهذه المبادرة الإنسانية التي رسمت البسمة على وجوههم.