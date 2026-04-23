«ريحانة» يدعم 100 فتاة بمهارات اتخاذ القرار وحل المشكلات بكفر الشيخ| صور

شهدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الخميس، فعاليات اللقاء التعريفي لبرنامج "ريحانة"، بمشاركة 100 فتاة من عضوات مراكز الشباب وسفيرات البرنامج، وذلك بقاعة المديرية، برعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

جاء اللقاء بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وبرعاية كريمة من قرينة رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور الفتاة المصرية وتمكينها في مختلف المجالات.

وأكد وكيل الوزارة، خلال كلمته، أن برنامج "ريحانة" يمثل خطوة نوعية نحو تمكين الفتيات، وتنمية قدراتهن القيادية والمجتمعية، مشددًا على أهمية تزويدهن بمهارات التواصل الفعال، وتشجيعهن على المشاركة الإيجابية في القضايا المجتمعية.

كما قدمت الدكتورة أميرة محمد عبد النبي، أستاذ مجالات الخدمة الاجتماعية والمدير التنفيذي لمركز التعليم المستمر وبنك التطوع المصري، ندوة ثرية بعنوان "استراتيجية حل المشكلات واتخاذ القرارات"، استعرضت خلالها مفهوم المشكلة، وأنواعها ومراحلها، ومعوقات حلها، إلى جانب عرض خطوات وأساليب مبتكرة للتعامل معها.

وشملت الندوة تطبيقات عملية على عدد من الأدوات الإبداعية، مثل الخرائط الذهنية، ونموذج القبعات الست، والعصف الذهني، وتقنية الأسئلة الستة، مع تقديم نصائح عملية لتعزيز مهارات التفكير واتخاذ القرار لدى الفتيات.

كما تناول اللقاء مجموعة من المحاور المتنوعة الهادفة إلى بناء شخصية متكاملة للفتاة، من بينها قواعد الإتيكيت، والتغذية السليمة، والقيادة النسوية، والصحة العامة، وريادة الأعمال، والحقوق القانونية، إلى جانب أهمية ممارسة الرياضة والمشاركة في الحياة السياسية، وذلك من خلال عروض قدمتها سفيرات برنامج "ريحانة".

وشهد اللقاء تفاعلًا ملحوظًا من المشاركات بإشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان، مدير عام الموهوبين والمبدعين، و وبحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وطاهر الخولي، معاون المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، ولوزة البيلي، منسق البرنامج بالمحافظة، إلى جانب فريق عمل إدارة تنمية النشء وفريق عمل المراكز المشاركة.