ترامب: زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة تسهم في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الزيارة الرسمية المرتقبة للملك تشارلز والملكة كاميلا إلى الولايات المتحدة قد تساعد في تحسين العلاقات بين واشنطن ولندن، مؤكدا أن الملك "رجل رائع" وأن الزيارة ستكون "إيجابية للغاية".

وفي مقابلة هاتفية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أضاف ترامب أنه يعرف الملك منذ سنوات طويلة ويحترمه بشدة، وعندما سُئل عمّا إذا كانت الزيارة يمكن أن تحسن العلاقات، أجاب: "بالتأكيد".

ومن المقرر أن يبدأ الملك تشارلز زيارة دولة إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أيام اعتبارا من يوم الاثنين، حيث يلتقي الرئيس ترامب في البيت الأبيض، ويعقد معه اجتماعا خاصا، إضافة إلى إلقاء خطاب أمام الكونغرس.

وتأتي الزيارة في إطار احتفالات رمزية بمناسبة الذكرى الـ250 للاستقلال الأمريكي، وفق ما ذكرته الحكومة البريطانية، وسط حديث عن تعزيز "الشراكة التاريخية" بين البلدين.

كما تناولت المقابلة ملفات أخرى تتعلق بالعلاقات السياسية بين واشنطن ولندن، لكن ترامب شدد على أن زيارة الملك تمثل فرصة إيجابية لتحسين العلاقات الثنائية.



