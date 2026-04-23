محمود سعد يعبر عن حبه وتقديره لـ لميس الحديدي: أنا وإنتي ولا حد تالتنا

أعرب الإعلامي محمود سعد عن تقديره واحترامه الكبير للإعلامية لميس الحديدي، مؤكدًا مشاعر الود والحب التي يحملها لها، وإعجابه الشديد بها على مختلف المستويات المهنية والشخصية.

وكتب محمود سعد في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" “اعتراف صريح مني، لميس أنا بحبك من زمان وبأقدرك على كل المستويات، وبيننا عشرة جميلة. ولما ييجي الكلام الحلو ده منك، يبسطني ويسعدني جدًا جدًا. وربنا يديم المحبة، القديمة واللي بتتجدد كل يوم. وأنا وإنتي ولا حد تالتنا".

وكانت الإعلامية لميس الحديدي عبرت عن حبها الكبير لصوت محمود سعد، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "اعتراف صريح، أنا بحب محمود سعد.. اسمعوه وهو يقول بطريقته السلسة العذبة وسَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ'، ليردد آيات عظيمة يحسن اختيارها من القرآن الكريم. وكأن الله يجيب عما في قلبك أو في عقلك. فكتاب الله لمن يبحث ويقرأ بعناية كنز عظيم، في كل آية حكمة وعلم وحقيقة ووعظ".