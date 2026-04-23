هتخلصي من مشاكل الدورة الشهرية.. عشبة مذهلة تعالج أعراض متلازمة ما قبل الحيض

تعانى الكثير من النساء من متلازمة ما قبل الحيض (PMS) التى تتسبب في مجموعة من الأعراض الجسدية والعاطفية والنفسية التي تحدث قبل بدء الدورة الشهرية.

ونكشف فى هذا التقرير عن فوائد الزعفران فى حماية النساء والفتيات من أعراض متلازمة ما قبل الحيض وذلك وفقا لما جاء فى موقع primehealthdenver.

أعراض متلازمة ما قبل الحيض

نكشف لكم فى هذا التقرير أهم المشكلات التى يساعد الزعفران في علاجها خلال المعاناة من متلازمة ما قبل الحيض.

ألم الحوض

الانتفاخ

تقلصات

ثديان طريان

تقلبات المزاج

براز الدورة الشهرية

سرعة الانفعال

مشاكل النوم

صعوبة في التركيز

اكتئاب

ظهور حب الشباب على البشرة

تغيرات الشهية

التغيرات الهرمونية

تُفضّل العديد من النساء العلاجات غير الدوائية لأعراض متلازمة ما قبل الحيض وقد يكون الزعفران وسيلة فعّالة لتقليل مدة وشدة هذه الأعراض وخاصة الاكتئاب.