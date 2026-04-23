خبير : أوروبا ترفض الانخراط العسكري المباشر إلى جانب أمريكا وإسرائيل في حرب إيران

تحدث الدكتور كريستيان لوكين رئيس مركز الدراسات والأبحاث الدولية، عن اجتماع لندن وهل ما إذا كان يعكس رغبة أوروبية في تدويل قضية المضيق، بحيث لا تكون مرتبطة بأوروبا والولايات المتحدة فقط، كما تطرق إلى عدم تدخل الناتو مباشرة مع واشنطن.

وقال لوكين، في مداخلة مع الإعلامية الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الناتو لم يتدخل لأسباب واضحة، فالأوروبيون والأمريكيون ليسوا في نفس الموقف، والأوروبيون لم يدخلوا إلى هذه الحرب أبدا ولا يرغبون في أن يكونوا منخرطين مع الولايات المتحدة وإسرائيل أو حتى مع إيران".

وأوضح، أن الأوروبيين داعمين لإمكانية أن تكون هناك خطة لإعادة التركيز على المبادئ الخاصة بحرية الملاحة، متابعا: "لا بد أن ننظر إلى هذا المؤتمر على كونه أمر رمزيا، وأمر يمكن أن يطبق حقا حين يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، لذلك، فإن اجتماع لندن لا يأتي من أجل الغد، ولكن من أجل الخطة التالية، والأوروبيون يقولون الآن لا بد من التفكير في شأن ما الذي سيحدث بعد وقف إطلاق النار.