البيت الأبيض : محادثات إسرائيل ولبنان تعقد على مستوى السفراء

أكد البيت الأبيض، أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد على مستوى السفراء وترامب سيستقبل الممثلين فور وصولهم للبيت الأبيض، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أفاد مسئول أمريكي كبير، يوم الخميس بأن الرئيس دونالد ترامب سيشارك في جزء من الاجتماع بين سفراء لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض الليلة.

وذكرت قناة LBCI اللبنانية أن اجتماع سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، ضمن مفاوضات اتفاقية السلام بين البلدين، نُقل من مبنى وزارة الخارجية الأمريكية إلى البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً