جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل عنصرين من حزب الله جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال عن مقتل عنصرين مسلحين من حزب الله اقتربا من القوات الإسرائيلية في بلدة عيناتا جنوب لبنان، المتاخمة لبنت جبيل، في وقت سابق من اليوم.

وأوضح جيش الاحتلال أن قوات لواء الكوماندوز، المتمركزة في منطقة بنت جبيل، رصدت "إرهابيين مسلحين اقتربا من القوات بطريقة شكلت تهديدًا مباشرًا"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال أن الجنود "قاموا بتصفية الإرهابيين لإزالة التهديد".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعداده لاستضافة مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والمساهمة في إعادة إعمار جنوب البلاد المنكوب.

وقال الرئيس الفرنسي، عقب محادثات مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس اليوم الخميس، إن المؤتمر سيُعقد عندما يرى لبنان ذلك مناسباً، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ويهدف المؤتمر أيضاً إلى إتاحة تمويل أوروبي إضافي.

وأكد ماكرون أنه وخريستودوليدس يؤيدان فكرة اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.