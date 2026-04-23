ترامب يحضر اجتماع سفراء لبنان وإسرائيل بالبيت الأبيض

أفاد مسئول أمريكي كبير، يوم الخميس بأن الرئيس دونالد ترامب سيشارك في جزء من الاجتماع بين سفراء لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض الليلة.

وذكرت قناة LBCI اللبنانية أن اجتماع سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، ضمن مفاوضات اتفاقية السلام بين البلدين، نُقل من مبنى وزارة الخارجية الأمريكية إلى البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على سلطات الاحتلال لتقليص مطالبها وإنهاء غزوها للبلاد ، مؤكدا أن لبنان لا يمكنه توقيع أي اتفاق لا يتضمن انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية لواشنطن بوست : لا يمكننا التعايش مع ما تسمى منطقة عازلة حيث لا يسمح للنازحين بالعودة لمدنهم وقراهم . واتخذنا قرارات جريئة وأحرزنا تقدما بمصادرة الأسلحة وحظر العمليات العسكرية لحزب الله.

وأضاف سلام: احتكار الدولة للسلاح مصلحة لبنانية بغض النظر عن مطالب إسرائيل فالدولة لا يمكن أن تمتلك جيشين ، وأن نزع السلاح عملية لا يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها لكن الأهم هو أننا أظهرنا جدية في ذلك.