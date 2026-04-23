وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع رئيس "النواب" اللبناني مساعي وقف كامل للاعتداءات الإسرائيلية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التطورات على الأراضي اللبنانية والمساعي المبذولة لوقفٍ كاملٍ للاعتداءات الإسرائيلية عليها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأمير فيصل بن فرحان، جدّد خلال الاتصال، موقف المملكة العربية السعودية الداعم لاستقرار الجمهورية اللبنانية وتمكين مؤسسات الدولة فيها.

من جانبه.. أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني بدور المملكة وجهودها المتواصلة في دعم لبنان والحفاظ على أمنه وأمن المنطقة، مجددًا تمسك لبنان باتفاق الطائف، ورفضه لكل ما يهدد المملكة.