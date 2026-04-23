بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

يعد المغنيسيوم معدنٌ ضروريٌّ لوظائف الجسم البشري وهو بالغ الأهمية لصحة القلب والأوعية الدموية، والأعصاب، والعضلات، والعظام كما يُساعد على تنظيم مستويات الكالسيوم وسكر الدم، ويُعدّ أساسيًّا لإنتاج البروتين، وهذه مجرد أمثلة قليلة، إذ يعتمد أكثر من 300 تفاعل كيميائي في الجسم ، جزئيًّا على الأقل، على المغنيسيوم.

وأعدت كلية الطب بجامعة هارفارد تقرير شامل عن كل ما يتعلق بنقص المغنيسيوم.

ما هي أعراض نقص المغنيسيوم



تشمل أعراض نقص المغنيسيوم الغثيان والتعب وفقدان الشهية، وقد تعود هذه الأعراض إلى العديد من الحالات الأخرى مثل التهاب المعدة أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

عندما يكون انخفاض مستوى المغنيسيوم شديدًا، فقد يتسبب في خدر في الذراعين والساقين، وتشنجات عضلية، وعدم انتظام ضربات القلب.

أسباب نقص المغنيسيوم

من الأسباب الشائعة لنقص المغنيسيوم ما يلي:

سوء التغذية (أو ببساطة اختيار نظام غذائي منخفض المغنيسيوم)

حالات الجهاز الهضمي (مثل داء كرون ) التي تسبب القيء أو الإسهال أو سوء امتصاص المغنيسيوم

أمراض الكلى والتي تسبب بعض أنواعها فقدانًا مفرطًا للمغنيسيوم في البول

أدوية مثل مدرات البول أو أنواع معينة من العلاج الكيميائي

اضطراب تعاطي الكحول، لأن الكحول يمكن أن يزيد من فقدان المغنيسيوم في البول .

يزيد نقص المغنيسيوم شائع بين البالغين فوق سن السبعين وأهم الأسباب لذلك هى انخفاض تناول المغنيسيوم، وضعف امتصاصه في الجهاز الهضمي، واستخدام بعض الأدوية، وأمراض الكلى.

أعراض زيادة نسبة المغنيسيوم



تشمل أعراض زيادة المغنيسيوم الغثيان، والصداع، وضعف العضلات، وصعوبة التنفس.

فرط مغنيسيوم الدم حالة نادرة ومعظم الأشخاص الذين يعانون من مستويات مغنيسيوم في الدم أعلى من المعدل الطبيعي يعانون من الفشل الكلوي وقد يكون البعض الآخر يتناولون كميات زائدة من المغنيسيوم في المكملات الغذائية أو يتناولون أدوية معينة (مثل الملينات التي تحتوي على المغنيسيوم).