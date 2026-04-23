محافظ القليوبية يقود جولة ميدانية بقرية "باسوس" لدراسة أوضاع المصانع غير المرخصة

أجرى الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة بقرية "باسوس" التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك بحضور اللواء عبد العظيم سعيد رئيس مدينة القناطر الخيرية، بهدف دراسة أوضاع المصانع والورش غير المرخصة داخل الكتلة السكنية بالقرية، وبحث آليات التعامل معها بشكل منظم وآمن.



وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من المصانع التي تم تقنين أوضاعها، واطلع على سير العمل بها ومدى التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية، مؤكدًا أهمية أن تمثل هذه النماذج نموذجًا يُحتذى به في دمج الأنشطة الصناعية داخل المنظومة الرسمية، بما يحقق الاستقرار ويدعم بيئة الاستثمار.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة القناطر الخيرية بسرعة التنسيق والإعداد لعقد لقاء موسع مع أصحاب المصانع غير المرخصة، بهدف الاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة أوضاعهم بشكل مباشر، وبحث سبل تقنين الأنشطة القائمة وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، بما يحقق التوازن بين استمرار النشاط الصناعي، وضمان تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية المناطق السكنية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على إعداد رؤية متكاملة للتعامل مع هذا الملف، من خلال دراسة تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وفق ضوابط واضحة تضمن السلامة والالتزام بالاشتراطات القانونية، أو دراسة نقل بعض الأنشطة إلى مناطق صناعية مخصصة، بما يحقق دمج هذه الأنشطة داخل المنظومة الرسمية بشكل آمن ومنظم، ويضمن استمرار النشاط الصناعي في إطار قانوني يحافظ على حقوق العاملين والمجتمع المحيط.

وشدد المحافظ على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حلول عملية تحافظ على استمرار الإنتاج وتدعم أصحاب المصانع، في إطار قانوني منظم يحقق السلامة العامة ويحفظ حقوق العاملين والسكان المحيطين.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار الدراسات الميدانية لهذا الملف الحيوي، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية قابلة للتطبيق خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنظيم النشاط الصناعي داخل المحافظة ورفع كفاءته.