القبض على سائق تروسيكل سرق حقيبة من يد سيدة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية "تروسيكل" بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بالقليوبية) ، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 17 الجارى وحال إستقلالها مركبة "توك توك" أعلى الطريق الدائرى لتوصيلها لمحل سكنها فوجئت بقيام أحد الأشخاص يستقل مركبة "تروسيكل" بخطف حقيبة اليد خاصتها وبداخلها مبلغ مالى وبعض المتعلقات ولاذ بالهرب.

أمكن تحديد وضبط التروسيكل الظاهر بمقطع الفيديو وقائده (عاطل – مقيم بمركز شرطة شبين القناطر) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم التحفظ على مركبة "التروسيكل" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





