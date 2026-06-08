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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر 8 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 8 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك
سعر الدولار اليوم في مصر 8 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في مصر 8 يونيو 2026 .. شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 8 يونيو 2026 حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، وسط ترقب من المتعاملين في سوق الصرف لأي تغيرات جديدة قد تطرأ على أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها المسجلة في آخر تحديثات معلنة دون تسجيل أي ارتفاع أو تراجع يذكر.

ويواصل سعر الدولار جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، نظرا لتأثيره المباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية، فضلا عن ارتباطه بحركة الاستيراد والتصدير وأسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

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سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند مستوى 52.09 جنيه للشراء و52.52 جنيه للبيع، وهو السعر الرسمي الذي يعكس متوسط تداولات العملة الأمريكية داخل السوق المصرفية.

ويعد البنك المركزي المصري المرجع الأساسي لمتابعة حركة أسعار الصرف اليومية، حيث تعتمد العديد من المؤسسات والمتعاملين على بياناته في متابعة تطورات سوق النقد الأجنبي.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 52.09 جنيه للشراء و52.19 جنيه للبيع، ليستمر عند المستويات نفسها التي سجلها خلال آخر تحديث معلن.

ويأتي ذلك في إطار حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار صرف الدولار داخل عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك نكست

بلغ سعر الدولار في بنك نكست مستوى 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، دون أي تغييرات مقارنة بالأسعار المعلنة سابقا.

ويتابع العملاء بشكل مستمر أسعار الدولار في البنوك المختلفة للاستفادة من أفضل أسعار الشراء والبيع المتاحة داخل السوق المصرفية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي مصر والأهلي عند 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

ويحظى البنكان بمتابعة واسعة من جانب المواطنين نظرا لانتشارهما الكبير على مستوى الجمهورية وامتلاكهما أكبر شبكة فروع مصرفية تخدم ملايين العملاء.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 52.07 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، ليظل ضمن مستويات التداول المستقرة التي تشهدها السوق المصرفية المصرية.

وتعكس هذه الأسعار حالة التوازن الحالية بين العرض والطلب على العملة الأمريكية داخل الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما البنك التجاري الدولي فقد سجل سعر الدولار فيه 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع.

ويعد البنك التجاري الدولي من أبرز البنوك الخاصة التي تشهد متابعة مستمرة من المتعاملين الراغبين في معرفة أحدث أسعار العملات الأجنبية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع.

ويواصل البنك تقديم أسعار صرف متقاربة مع غالبية البنوك الأخرى، في ظل استقرار حركة التداول على العملة الأمريكية.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك الواردة في التحديث، حيث بلغ 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

ويتابع عدد كبير من العملاء أسعار الدولار داخل المصرف للاستفادة من مستويات الشراء والبيع التي يقدمها مقارنة ببقية البنوك العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم

ما العوامل المؤثرة في قيمة الدولار عالميا؟

يرى الخبراء أن قيمة الدولار الأمريكي تتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المهمة التي تلعب دورا مباشرا في تحديد قوة العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى.

وتأتي في مقدمة هذه العوامل قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب معدلات التضخم العالمية، وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة، وهي مؤشرات يراقبها المستثمرون والأسواق المالية بصورة مستمرة.

كما يسهم الميزان التجاري وحجم الطلب على الدولار في الأسواق العالمية في التأثير على قيمته، بالإضافة إلى التطورات السياسية والأحداث المفاجئة التي قد تنعكس بشكل مباشر على حركة أسواق المال وأسعار العملات حول العالم.

سعر الدولار

ويستمر الدولار في الحفاظ على مكانته باعتباره العملة الأكثر تأثيرًا في النظام المالي العالمي، الأمر الذي يجعل تحركاته محل متابعة دقيقة من الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين في مختلف الدول.

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