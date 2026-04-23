إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالخانكة

شهد طريق مساكن أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة فى محافظة القليوبية، حادث تصادم ميني باص مع سيارة ربع نقل كانت تسير عكس الاتجاه، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي الخانكة، و إعادة الحركة المرورية علي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



انتقلت علي الفور قوات الأمن ورجال الإسعاف بالقليوبية، وجري الدفع بسيارات الإسعاف من فرع هيئة الإسعاف بالقليوبية.

معاينة الحادث

وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم ميني باص مع سيارة ربع نقل كانت تسير عكس الاتجاه، بطريق مساكن أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

وتم نقل المصابين لمستشفي الخانكة التخصصي لتلقي العلاج، وتمكن رجال إدارة مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.