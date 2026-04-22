قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خيانة الأمانة التعليمية.. القضاء يلاحق المتهمين بالتعدي على طالب من ذوي الهمم داخل مدرسة بالقليوبية

الاعتداء على طالب
الاعتداء على طالب

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة تقاعس 4 عاملين بمدرسة في القليوبية في تعدي جنسي على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة عن جرائم ومخالفات ارتكبها هؤلاء المتهمين، وفي هذا التقرير يوضح تلك المخالفات، وهي: 

تكليفَ أخصائيةٍ اجتماعيةٍ غيرِ مختصةٍ بسماعِ أقوالِ الطالبين رغم وجودِ المختصِّ الأصيلِ، ودون حضورِ أولياءِ أمورهما.

عدمَ تحريرِ محاضرَ رسميةٍ دقيقةٍ بالواقعةِ، وإعدادَ تقاريرَ استنادًا إلى بياناتٍ غيرِ مكتملةٍ، ودون التحققِ من الوقائعِ على نحوٍ دقيقٍ.

التقاعسِ عن اتخاذِ الإجراءاتِ الواجبةِ حيالَ الواقعةِ فورَ العلمِ بها، بالمخالفةِ لأحكامِ لائحةِ التحفيزِ التربويِّ والانضباطِ المدرسيِّ الصادرةِ بقرارِ وزيرِ التربيةِ والتعليمِ، والتي أوجبت على إدارةِ المدرسةِ اتخاذَ إجراءاتٍ فوريةٍ حالَ وقوعِ أيِّ سلوكٍ يمثل اعتداءً أو إيذاءً بدنيًّا أو نفسيًّا أو جنسيًّا بين الطلابِ، وإخطارَ الإدارةِ التعليميةِ ووليِّ الأمرِ، واتخاذَ التدابيرِ التربويةِ والانضباطيةِ المقررةِ قانونًا.

تقاعسِ المكلَّفِ بأمنِ بوابةِ المدرسةِ عن تسجيلِ بياناتِ وليِّ أمرِ الطالبِ بسجلِّ الأمنِ حالَ دخولِه المدرسةَ لمتابعةِ الواقعةِ.

من جانبها، أمرتِ النيابةُ الإداريةُ بإحالةِ أربعةٍ من العاملين بإحدى مدارسِ التعليمِ الأساسيِّ للبنين بمحافظةِ القليوبيةِ إلى المحاكمةِ التأديبيةِ؛ لتقاعسِهم عن اتخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ حيالَ واقعةِ التعدي الجنسيِّ على أحدِ الطلابِ الدامجين من ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ داخلَ المدرسةِ، وأثناءَ اليومِ الدراسيِّ.

وشملت قائمةُ الاتهام: المكلَّفَ بإدارةِ المدرسةِ، واثنينِ من الأخصائيين الاجتماعيين، وفنّيَّ وسائلٍ تعليميةٍ المكلَّفَ بالإشرافِ على البوابةِ يومَ الواقعةِ.

وكان مركزُ الإعلامِ والرصدِ بالنيابةِ الإداريةِ قد رصد ما تم تداوله عبر عددٍ من المواقعِ الإلكترونيةِ حول واقعةِ قيامِ طالبٍ بالصفِّ الثاني الإعداديِّ بإحدى مدارسِ البنينِ للتعليمِ الأساسيِّ بمحافظةِ القليوبيةِ بالتعدي جنسيًّا على طالبٍ آخرَ من ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ داخلَ مقرِّ المدرسةِ، وأثناءَ اليومِ الدراسيِّ، وعلى الفورِ تم إخطارُ النيابةِ الإداريةِ ببنها – القسمِ الثالثِ – بالواقعةِ، التي تولَّت التحقيقَ العاجلَ فيها.

وخلالَ التحقيقاتِ التي باشرها أحمد مسعد وكيلُ أولِ النيابةِ وتحتَ إشرافِ المستشارِ شريف عدلي مديرِ النيابةِ استمعتِ النيابةُ إلى أقوالِ مديرِ المدرسةِ، ووليِّ أمرِ الطالبِ المُعتدى عليه، والقائمين على إدارةِ المدرسةِ والعمليةِ التعليميةِ، كما استمعت إلى أقوالِ عددٍ من الطلبةِ بالمدرسةِ، والتي كشفت عن ارتكابِ المتهمين – كلٌّ فيما يخصه – عدةَ مخالفاتٍ في التعاملِ مع الواقعةِ..

وفورَ انتهاءِ التحقيقاتِ، أمرتِ النيابةُ الإداريةُ بإحالةِ المتهمين جميعًا إلى المحاكمةِ التأديبيةِ العاجلةِ.

وتهيبُ النيابةُ الإداريةُ بالقائمين على العمليةِ التعليميةِ باتخاذِ ما يلزم نحو تفعيلِ لائحةِ التحفيزِ التربويِّ والانضباطِ المدرسيِّ الصادرةِ عن وزارةِ التربيةِ والتعليمِ والتعليمِ الفنيِّ، مع تفعيلِ دورِ المشرفين والمرورِ اليوميِّ لضمانِ إحكامِ الرقابةِ والإشرافِ داخلَ المؤسساتِ التعليميةِ.

النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية طالب ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم مدرسة تعدي جنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ارشيفيه

بالصور

فيديو

وفاة حياة الفهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد