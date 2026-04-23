كيفية التعامل مع الشخص العصبي؟ إيمان عز الدين تضع الخلطة الذهبية

وجهت الإعلامية إيمان عز الدين رسالة لجمهورها تحمل نصيحة اجتماعية لافتة، تحدثت فيها عن كيفية التعامل مع الشخص العصبي أو المرتفع الصوت في المواقف الخلافية.

وكتبت إيمان عز الدين عبر صفحتها على فيسبوك «لما يعلى صوته ويتعصب عليكي ويلخبط في الكلام، أوعي تردي.. ابتسامة خفيفة وقولي (تمام) صدقيني هيترعب من غير أي مجهود.. وفري طاقتك.. متجربة».

ولاقت الرسالة تفاعلًا بين المتابعين، حيث اعتبرها البعض نصيحة عملية للسيطرة على الانفعال وتجنب تصعيد الخلافات.

من هي إيمان عز الدين؟

تقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناةcbc، المذاع من السبت إلى الأربعاء الساعة 3 عصراً، وهو برنامج نسائي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد، وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف.

الستات مايعرفوش يكدبوا

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات إيمان عز الدين ومنى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهم مها الصغير زوجة أحمد السقا.

وتتنوع فقرات البرنامج بين “الخدمية” التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كل المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش جميع الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

وكانت إيمان عز الدين، قد طرحت مؤخرا كتاب "عقلك في راسك" ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في قالب ساخر وباللغة العامية، ويضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يواجهها المجتمع.