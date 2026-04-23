ترامب: لن يتم إبرام أي اتفاق مع إيران إلا عندما يناسبنا ويخدم مصلحتنا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران لا تملك الكثير من الوقت وأنا لست تحت أي ضغط ـ حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال ترامب: " الحصار على موانئ إيران محكم ولن يزداد الوضع بالنسبة لها إلا سوءا".

وأضاف: “لن يتم إبرام أي اتفاق مع إيران إلا عندما يكون مناسبا ويخدم مصلحتنا”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تواجه وقتا عصيبا للغاية لتحديد من يقودها ، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز.

وقال ترامب في تصريحات له: مضيق هرمز سيظل مغلقا بإحكام حتى تتمكن إيران من إبرام اتفاق ولن تتمكن أي سفينة أن تدخل أو تخرج دون موافقة البحرية الأمريكية.