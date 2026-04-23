باحث أمريكي: ترامب يسعى لإظهار قدرة واشنطن على مقاومة أي ضغوط اقتصادية

قال ليستر مونسن، كبير الباحثين بمعهد الأمن الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول أن يظهر بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قادرة على مقاومة أي ضغوط اقتصادية بسبب الزيادة في أسعار الطاقة الناتجة عن غلق مضيق هرمز.

وأضاف مونسن خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هذا أمر تمكنت الولايات المتحدة من التعامل معه أكثر من إيران.

وتابع: «بمعنى آخر يشعر الرئيس ترامب بأنه قادر أن يظهر للجانب الإيراني أنه يمكن أن ينتظر لوقت أطول حتى يبدأ هذا الضغط في التأثير على الحكومة الأمريكية سواء من الناحية السياسية داخل الولايات المتحدة أو قدرة الحكومة الإيرانية على أن تقوم بدفع قواتها العسكرية»، مؤكدًا، أنّ ترامب يحاول أن يظهر أن هناك الكثير من القوة الأمريكية في هذا الصدد.