بالدموع.. خالد الصاوي يروي تفاصيل مؤثرة من رحلته مع إيمان عز الدين

في لحظة إنسانية مؤثرة، ظهر الفنان خالد الصاوي متأثرا خلال حديثه عن مسيرته وتجربته الشخصية، وذلك في لقائه مع الإعلامية إيمان عز الدين في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" عبر شاشة CBC.

ونشرت الإعلامية ايمان عز الدين جزء من الحوار عبر حسابها علي "فيسبوك" حيث تحدث خالد الصاوي عن مفهوم رضا الله في حياته، مؤكدًا أنه يتمثل في قدرته على تجاوز نفسه والسيطرة على ما وصفه بـ"الشطط والاندفاع والمبالغة في ردود الأفعال"، موضحًا أن هذه التحولات الشخصية كانت جزءًا أساسيًا من رحلته.

وقال الصاوي إن من أبرز صور هذا الرضا الإلهي عليه أنه “أنقذه من نفسه”، مشيرًا إلى أنه مرّ بتجارب وصدامات وأخطاء شكلت وعيه الحالي، وساهمت في إعادة تشكيل نظرته للحياة والفن والناس.

وخلال حديثه، لم يتمالك الصاوي دموعه عندما استرجع تلك المراحل، في مشهد عكس عمق التأثر الإنساني، مؤكدًا أن بعض التجارب القاسية رغم صعوبتها كانت ضرورية للفهم والنضج، حتى وإن كان لا يتمنى أن يمر بها أحد.

وشهد اللقاء حالة من الصدق العاطفي الواضح، حيث لاقت اللحظة الإنسانية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث أعمال خالد الصاوي الدرامية

شارك خالد الصاوي في دراما رمضان 2026، ببطولة مسلسل أولاد الراعي، الذي ضم نخبة من نجوم الفن أبرزهم ماجد المصرى، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، غادة طلعت، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، سامح السيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من النجوم.

