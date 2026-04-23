الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواعيد المترو والقطارات بعد تقديم الساعة وبدء التوقيت الصيفي

عبد العزيز جمال

مع بدء العمل رسميًا بنظام التوقيت الصيفي 2026 في مصر منتصف الليل اليوم، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT والقطارات بعد تغيير الساعة، خاصة مع اعتماد الملايين يوميًا على وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم بين المحافظات والمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار العمل بجداول التشغيل المعتادة للمترو والقطار الكهربائي والسكك الحديدية، مع تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا فجر الجمعة 24 أبريل 2026، عبر تقديم الساعة 60 دقيقة.
 

القطار والمترو بتذكرة موحدة

ويبحث كثير من المواطنين عن مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT بعد تغيير الساعة لتفادي أي تأخير وضمان الوصول إلى وجهاتهم في المواعيد المحددة، خاصة خلال الساعات الأولى من تطبيق التوقيت الجديد.

بدء تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا

أعلنت الحكومة أن التوقيت الصيفي 2026 يبدأ رسميًا اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الخميس 23 أبريل، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.

ومع هذا التغيير، تظل مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT بعد تغيير الساعة ثابتة وفق الجداول الرسمية المعتمدة، مع ضرورة أن يراعي الركاب فارق التوقيت الجديد عند التوجه إلى المحطات.

مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT بعد تغيير الساعة لن تشهد أي تعديل على مواعيد التشغيل اليومية لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة.

وجاءت مواعيد المترو كالتالي:

بداية التشغيل:

  • أول قطار من حلوان: الساعة 5:15 صباحًا
  • أول قطار من المرج الجديدة: الساعة 5:15 صباحًا
  • أول قطار من شبرا الخيمة: الساعة 5:15 صباحًا
  • أول قطار من المنيّب: الساعة 5:15 صباحًا
  • أول قطار من عدلي منصور باتجاه جامعة القاهرة: 5:15 صباحًا
  • أول قطار من عدلي منصور باتجاه محور روض الفرج: 5:20 صباحًا

ويأتي تثبيت مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT بعد تغيير الساعة لضمان انتظام حركة انتقال الركاب دون أي ارتباك.
 

تذكرة المترو وقطارات السكة الحديد

مواعيد آخر قطارات المترو

أما بالنسبة لآخر رحلات المترو، فقد جاءت مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT بعد تغيير الساعة على النحو التالي:

  • آخر قطار من حلوان: 11:40 مساءً
  • آخر قطار من المرج الجديدة: 11:40 مساءً
  • آخر قطار من شبرا الخيمة: 11:55 مساءً
  • آخر قطار من المنيّب: 12:05 صباحًا
  • آخر قطار من عدلي منصور باتجاه جامعة القاهرة: 11:33 مساءً
  • آخر قطار من عدلي منصور باتجاه روض الفرج: 11:29 مساءً

كما يتم الربط بين الخطوط المختلفة في المحطات التبادلية لضمان استكمال الرحلات بسهولة ضمن نظام مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT بعد تغيير الساعة.

مواعيد الربط بين خطوط المترو

أوضحت الهيئة أن مواعيد مقابلة آخر القطارات في المحطات التبادلية جاءت كالتالي:

  • محطة أنور السادات: مقابلة آخر قطار بين الخطين الأول والثاني الساعة 12:25 صباحًا
  • محطتا العتبة وجمال عبد الناصر: مقابلة آخر قطار بين الخط الثالث والخطين الأول والثاني الساعة 12:00 صباحًا
  • محطة جامعة القاهرة: مقابلة آخر قطار بين الخط الثالث والثاني الساعة 11:45 مساءً

وتضمن هذه الجداول استمرار كفاءة مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT بعد تغيير الساعة دون تأثير على الربط بين الخطوط.

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT

حددت الهيئة القومية للأنفاق مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT بعد تغيير الساعة بالنسبة للقطار الكهربائي الخفيف كالتالي:

بداية التشغيل:

  • أول قطار من عدلي منصور: 6:00 صباحًا
  • أول قطار من محطة الفنون والثقافة: 6:04 صباحًا
     
القطار الكهربائي الخفيف

الرحلات المباشرة:

  • من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: 7:30 صباحًا
  • رحلة أخرى مباشرة: 8:00 صباحًا

نهاية التشغيل:

  • آخر قطار من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: 10:15 مساءً
  • آخر قطار إلى محطة بدر فقط: 10:45 مساءً
  • آخر قطار من العبور الجديدة إلى عدلي منصور: 10:09 مساءً
  • وتغلق محطات القطار الكهربائي الساعة 11:00 مساءً، مع زمن تقاطر يتراوح بين 8 و15 دقيقة.

مواعيد القطارات بعد التوقيت الصيفي

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT بعد تغيير الساعة تمتد كذلك إلى القطارات، حيث ستعمل جميع الرحلات وفق الجداول المعتمدة مسبقًا دون تعديل.

لكن الرحلات التي تكون في مسيرها وقت تطبيق التوقيت الصيفي سيتم اعتبارها متأخرة ساعة واحدة عن موعد الوصول النهائي.

أمثلة على القطارات المتأثرة بالتوقيت الجديد

من بين القطارات التي ستتأثر بفارق الساعة:

  • قطار 35 موعده 11:10 مساءً من القاهرة
  • قطار 890 موعده 11:30 مساءً ويقوم 12:30 صباحًا
  • قطار 1010 موعده 12:05 صباحًا ويقوم 12:30 صباحًا
  • قطار 185 موعده 12:05 صباحًا ويقوم 1:05 صباحًا
  • قطار 833 موعده 12:10 صباحًا ويقوم 1:10 صباحًا
     
انتظام حركة القطارات

لذلك شددت الهيئة على ضرورة متابعة مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT بعد تغيير الساعة ومراعاة فرق التوقيت لتجنب التأخير.

استعدادات مكثفة لضمان انتظام التشغيل

وجهت وزارة النقل بمتابعة دقيقة لحركة التشغيل عبر غرف التحكم المركزي، مع الدفع بقطارات إضافية خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، لضمان انتظام مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT بعد تغيير الساعة وعدم تأثر الخدمة للمواطنين.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ، لضمان التعامل الفوري مع أي أعطال أو ازدحامات قد تحدث مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي.

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

إبراهيم عادل

سيرحل للدوري القطري.. أول ضحايا صفقة إبراهيم عادل في الأهلي

وزارة الصحة والسكان

الصحة تعلن إنجازات منظومة شكاوى المواطنين في الربع الأول من 2026

تحليل

مصر تشهد تغيرات موسمية في الإنفاق من رمضان إلى العيد .. وزيادة ملحوظة بالسفر والتجزئة

مركز

مصر تعزز صادرات التكنولوجيا بافتتاح مركز عالمي جديد لخدمات التعهيد

بالصور

الناس فاكراها مليانة بروتين .. 6 أكلات واخدة أكبر من حقها فى الريجيم

طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن

مجدي الهواري يكشف كواليس ما لم يُحكى عن بني مزار

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

