الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بدء تطبيق التوقيت الصيفي اليوم.. تعرف على أسباب تقديم الساعة 60 دقيقة من كل عام

حسن رضوان

أعلن مجلس الوزراء، عبر مركزه الإعلامي، بدء العمل رسميًا بنظام التوقيت الصيفي اعتبارًا من اليوم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، وذلك من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.


ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يهدف النظام إلى الاستفادة من ساعات النهار الأطول خلال فصل الصيف، بما يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء والوقود.


وكان مجلس النواب المصري قد وافق نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعادة العمل بالتوقيت الصيفي، بعد سنوات من الجدل والتعديلات التشريعية التي شهدها هذا النظام منذ تطبيقه لأول مرة عام 1945 خلال عهد الملك فاروق الأول.


ويعتمد التوقيت الصيفي على تقديم الساعة الرسمية بهدف تبكير مواعيد العمل، ما يمنح المؤسسات والأفراد فرصة للاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تقليل استخدام الإضاءة والأجهزة الكهربائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على التكييفات.
وتؤكد الحكومة أن تطبيق هذا النظام سيساهم في تحقيق وفر اقتصادي ملحوظ، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية توفير ملايين الجنيهات سنويًا من استهلاك الطاقة، إلى جانب تقليل الضغط على موارد الوقود المستخدمة في إنتاج الكهرباء.


ويُعد التوقيت الصيفي أحد الأدوات التي تلجأ إليها العديد من دول العالم لتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة، من خلال مواءمة الأنشطة اليومية مع التغير الطبيعي في عدد ساعات النهار والليل.
وبهذا تعود مصر مجددًا إلى العمل بنظام التوقيت الصيفي، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية والاعتبارات الاقتصادية، في ظل سعي الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

وزارة الصحة والسكان

الصحة تعلن إنجازات منظومة شكاوى المواطنين في الربع الأول من 2026

تحليل

مصر تشهد تغيرات موسمية في الإنفاق من رمضان إلى العيد .. وزيادة ملحوظة بالسفر والتجزئة

مركز

مصر تعزز صادرات التكنولوجيا بافتتاح مركز عالمي جديد لخدمات التعهيد

بالصور

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد