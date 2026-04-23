موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت

مع حلول فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا، تستعد مصر لتطبيق نظام التوقيت الصيفي مجددًا، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من ضوء النهار وتقليل استهلاك الطاقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس، لتتحول من الساعة 12:00 إلى 01:00 صباحًا. وبذلك يصبح يوم الجمعة هو أول أيام تطبيق النظام رسميًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

هدف استراتيجي لترشيد الطاقة

يأتي تطبيق التوقيت الصيفي ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال الاستفادة من ساعات النهار الأطول خلال فصل الصيف. ويسهم هذا التغيير في تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء خلال ساعات الذروة المسائية، خاصة مع زيادة الاعتماد على أجهزة التبريد والإنارة.

عودة بعد سنوات من التوقف

وكانت مصر قد أوقفت العمل بالتوقيت الصيفي منذ عام 2016، قبل أن تعود لتطبيقه مرة أخرى في أبريل 2023، بعد توقف دام نحو 7 سنوات. وجاءت هذه العودة في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة وتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الموارد.

تأثيرات مباشرة على الحياة اليومية

لا يقتصر تأثير التوقيت الصيفي على ضبط الساعة فقط، بل يمتد ليشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك مواعيد العمل في المصالح الحكومية، وحركة المواصلات، إلى جانب جداول الدراسة في المدارس والجامعات. لذا، يُنصح المواطنون بمتابعة التغييرات وضبط ساعاتهم في الموعد المحدد لتفادي أي ارتباك، خاصة خلال الأيام الأولى من التطبيق.

متى ينتهي التوقيت الصيفي؟

من المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2026، حيث تعود البلاد إلى التوقيت الشتوي مرة أخرى، ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات استهلاك الطاقة، يمثل التوقيت الصيفي خطوة عملية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية وكفاءة استخدام الموارد.