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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحليق مكثف للمسيرات.. سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات بقضاء صور في لبنان

لبنان
لبنان
اخبار التوك شو

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ خلال الساعة الأخيرة سلسلة غارات على عدد من المناطق في جنوب لبنان، وتحديدًا في قضاء صور، فقد استهدفت إحدى الغارات بلدة دير قانون النهر، كما استهدفت غارة أخرى بلدة العباسية في القضاء نفسه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ذلك يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تصعيدًا تدريجيًا في عملياته العسكرية، فكنا قد تحدثنا في آخر مداخلة عن تراجع وتيرة العمليات، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بعودة التصعيد بشكل متدرج في الجنوب اللبناني.

وأوضح أنه لا يقتصر هذا التصعيد على الجنوب فحسب، بل يمتد أيضًا إلى منطقة البقاع شرقي لبنان، حيث شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات حتى الآن استهدفت منطقة مشغرة في البقاع الغربي، ما يشير إلى توسيع نطاق الاعتداءات ليشمل مناطق جديدة في الشرق اللبناني، ولا سيما منطقة البقاع.

ولفت إلى أنه في غضون ذلك، شهدت عدة مناطق في جنوب لبنان تحليقًا مكثفًا للمسيّرات الإسرائيلية في مختلف القطاعات الجنوبية، فضلًا عن تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق عدد من البلدات والقرى في المنطقة.

غارات إسرائيلية لبنان جيش الاحتلال بيروت

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