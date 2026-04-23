الأسطول الأمريكي يتضخم .. حاملة طائرات ثالثة تصل المنطقة وسط هدنة هشة مع إيران

أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط، في ظل الهدنة الهشة مع إيران.

وفي منشور على منصة "إكس" قالت نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة تُظهر حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" وهي تبحر في المحيط الهندي، ضمن "منطقة مسؤولية" القيادة المركزية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "إيران تواجه صعوبة بالغة في فهم من هو قائدها! إنهم ببساطة لا يعرفون!".

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشور آخر على موقع "تروث سوشيال" أن "الصراعات الداخلية بين "المتطرفين"، الذين مُنيوا بهزيمة نكراء في ساحة المعركة، و"المعتدلين"، الذين ليسوا معتدلين على الإطلاق، هي صراعات جنونية!".

وتابع ترامب: "لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز. لا يمكن لأي سفينة الدخول أو الخروج دون إذن من البحرية الأمريكية. إنه "مغلق تمامًا" إلى أن تتمكن إيران من التوصل إلى اتفاق".