مجدي الهواري يكشف كواليس ما لم يُحكى عن بني مزار

شارك المخرج مجدي الهواري جمهوره صور جديدة من كواليس تصوير حدوتة «ما لم يُحكى عن بني مزار»، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».



وكشفت الصور عن أجواء عمل مكثفة تجمع بين الهواري والمخرج أحمد نادر جلال، حيث ظهرا في حالة من التركيز خلال مناقشة تفاصيل المشاهد وطريقة تنفيذها.

ويضم مسلسل "حكايات بني مزار" كوكبة من النجوم، من بينهم أحمد عبد الوهاب، وميشيل ميلاد، وأحمد عبد الحميد، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، وعزت زين، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين يشكلون باقة متنوعة تضفي ثراءً على أحداث العمل.

كما يشهد المسلسل مشاركة خاصة للنجم خالد الصاوي كضيف شرف، ما يضيف قيمة فنية كبيرة ويزيد من ترقب الجمهور.

وتدور أحداث "حكايات بني مزار" في إطار درامي مشوق، يُسلط الضوء على قصص إنسانية متشابكة مستوحاة من بيئة مصرية أصيلة، حيث يتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية في قالب درامي مليء بالتفاصيل والدراما الإنسانية.

ومن خلال الصور المتداولة، بدا واضحًا الانسجام الكبير بين فريق العمل، إلى جانب حرص صناعه على تقديم تجربة مختلفة، سواء على مستوى الأداء أو الرؤية الإخراجية.

ويأتي ذلك في ظل سعي واضح لتقديم عمل درامي متكامل يجمع بين التشويق والواقعية.

ويُعد هذا المشروع واحدًا من الأعمال المنتظرة، خاصة مع الأسماء المشاركة فيه، والتعاون بين صُنّاع لهم تاريخ من النجاحات، ما يرفع سقف التوقعات لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن موعد بدء التصوير والعرض، وسط حالة من الترقب لمعرفة المزيد من تفاصيل هذا العمل الذي يبدو أنه يحمل العديد من المفاجآت.