رد صادم من بزشكيان على ترامب بشأن الانقسام الإيراني

صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأنه لا يوجد "متشددون" أو "معتدلون" في إيران، وذلك ردًا على منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" الذي زعم فيه وجود انقسام داخلي في القيادة الإيرانية.

وكتب بزشكيان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "كلنا إيرانيون وثوريون. بوحدة الأمة والدولة الراسخة، وطاعتنا للمرشد الأعلى، سنجعل المعتدي يندم".

وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مؤسسات الدولة الإيرانية "تواصل العمل بوحدة وهدف وانضباط".

وأضاف عراقجي: "الساحة والدبلوماسية جبهتان متناسقتان تمامًا في الحرب نفسها. الإيرانيون جميعًا متحدون، أكثر من أي وقت مضى".