كلاسيكو الريال الأبرز.. 6 مباريات يغيب عنها لامين يامال مع برشلونة

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدمة قوية بعدما أصيب الإسباني الشاب لامين يامال، أمام سيلتا فيجو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وواجه برشلونة نظيره سيلتا فيجو أمس الأربعاء في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني.

وتمكن البلوجرانا من تحقيق فوز صعب أمام سيلتا فيجو بهدف دون رد أحرزه لامين يامال من ركلة جزاء.

وبعدما سجل لامين هدفه الأول في أواخر الشوط الأول، سقط على أرض الملعب وخرج مصابًا وجاءت التقارير الأولية أمس بأن الإصابة أنهت الموسم بالنسبة للاعب الشاب في انتظار التقرير الطبي النهائي من نادي برشلونة.

ونشر برشلونة بيانًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" كشف من خلال إصابة تشخيص إصابة لامين يامال ومدة غيابه.

المباريات التي سيغيبها لامين يامال عن برشلونة

الجولة الثالثة والثلاثين: خيتافي وبرشلونة، يوم السبت 25 أبريل 2026.

الجولة الرابعة والثلاثين: أوساسونا وبرشلونة، يوم السبت 2 مايو 2026.

الجولة الخامسة والثلاثين: برشلونة وريال مدريد، يوم الأحد 10 مايو 2026.

الجولة السادسة والثلاثين: ألافيس وبرشلونة، يوم الأربعاء 13 مايو 2026

الجولة السابعة والثلاثين: برشلونة وريال بيتيس، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الثامنة والثلاثين: فياريال وبرشلونة، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.