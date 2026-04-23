قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه، اليوم، الموافق 23 أبريل 2026، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لمناقشة عدد من الملفات.

وأسفر الاجتماع عن حزمة من القرارات ، جاءت في مقدمتها، الموافقة على لائحة شئون اللاعبين بعد إدخال التعديلات اللازمة لتتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن يتم نشرها رسميًا خلال شهر مايو المقبل.

كما وافق المجلس على برنامج إعداد منتخب مواليد 2009، المقررة مشاركته في بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والتي يستضيفها المغرب خلال شهر مايو، على أن يترأس البعثة وليد درويش، عضو مجلس الإدارة.

وفي السياق ذاته، تم اعتماد برنامج إعداد منتخب مواليد 2007، والذي يتضمن خوض مباريات ودية أمام منتخبي عمان وروسيا، خلال شهري مايو ويونيو.

وفي إطار دعم المنتخبات الوطنية، اعتمد المجلس لائحة مكافآت منتخبات الناشئين والشباب والكرة النسائية، بما يتناسب مع حجم المشاركات والإنجازات، خاصة التأهل إلى بطولات كأس العالم وتحقيق نتائج مميزة.

كما تقررت الموافقة على تكوين منتخب مواليد 2010، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لبطولة أفريقيا، والمقررة إقامتها في أكتوبر المقبل، على أن يتم اعتماد تشكيل الجهاز الفني خلال الاجتماع المقبل.

وعلى صعيد التطوير المؤسسي، وافق المجلس على إنشاء شركة خدمات رياضية تابعة للاتحاد، بما يتماشى مع توجهات وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، لإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركة المتحدة للرياضة بشأن حقوق الرعاية، والتسويق خلال الفترة من 2026 وحتى 2030.

كما أقر المجلس المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمدارس 2027، والموافقة من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الدكتور محمد أبوالعلا، لإنشاء مركز طبي متخصص في علاج إصابات الملاعب، وتأهيل الكوادر الطبية العاملة في كرة القدم.

وفي إطار الحفاظ على الانضباط، قرر مجلس الإدارة شطب سامح فتحي علي حسن، إداري نادي المجموعات العلمية، من سجلات الاتحاد.

وفي ختام الاجتماع، شدد الاتحاد المصري لكرة القدم على ضرورة التزام جميع عناصر اللعبة باللوائح والقوانين المنظمة، مؤكدًا أن أي خروج على النص أو تجاوز للقيم الرياضية سيُقابل بعقوبات رادعة، حفاظًا على استقرار المنظومة، وترسيخًا لمكانة الكرة المصرية، كنموذج يُحتذى به على المستويين العربي والقاري.