بهدف بيزيرا.. الزمالك يفوز على بيراميدز في قمة الدوري
مستشار بالكنيسة الإنجيلية: وثيقة تأمينية لدعم المرأة بعد الطلاق وضمان حقوق الأطفال
العالم على موعد مع كسوف ثانٍ للشمس في 2026 .. متى يحدث؟
بيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى بيراميدز بالدوري
استجابة لـ صدى البلد.. رمد المنوفية تجري عملية لطفل فقد عينه بسبب سن قلم
بلتاجي وبكري يدعوان لحوار وطني لوضع خطة تنفيذ لـ مبادرة سداد ديون مصر
هند الضاوي: سقف تصريحات إيران ارتفع لمستوى غير مسبوق في تاريخ صراعها مع أمريكا
مصطفى بكري: جهود وزارة الزراعة تعزز إنتاج القمح وتدعم التوسع في استصلاح الأراضي
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد تطبيق التوقيت الصيفي
مصطفى بكري: الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا كافيًا وتواجه التحديات بوعي كامل
الجمعة 12:53 مساءً.. مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي 2026 في القاهرة والمحافظات
تقديم الساعة 60 دقيقة الليلة.. بدء التوقيت الصيفي 2026 في مصر
الإشراف العام
رياضة

قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم

إسلام مقلد

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه، اليوم، الموافق 23 أبريل 2026، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لمناقشة عدد من الملفات.

وأسفر الاجتماع عن حزمة من القرارات ، جاءت في مقدمتها، الموافقة على لائحة شئون اللاعبين بعد إدخال التعديلات اللازمة لتتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن يتم نشرها رسميًا خلال شهر مايو المقبل.

كما وافق المجلس على برنامج إعداد منتخب مواليد 2009، المقررة مشاركته في بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والتي يستضيفها المغرب خلال شهر مايو، على أن يترأس البعثة وليد درويش، عضو مجلس الإدارة.

وفي السياق ذاته، تم اعتماد برنامج إعداد منتخب مواليد 2007، والذي يتضمن خوض مباريات ودية أمام منتخبي عمان وروسيا، خلال شهري مايو ويونيو.

وفي إطار دعم المنتخبات الوطنية، اعتمد المجلس لائحة مكافآت منتخبات الناشئين والشباب والكرة النسائية، بما يتناسب مع حجم المشاركات والإنجازات، خاصة التأهل إلى بطولات كأس العالم وتحقيق نتائج مميزة.

كما تقررت الموافقة على تكوين منتخب مواليد 2010، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لبطولة أفريقيا، والمقررة إقامتها في أكتوبر المقبل، على أن يتم اعتماد تشكيل الجهاز الفني خلال الاجتماع المقبل.

وعلى صعيد التطوير المؤسسي، وافق المجلس على إنشاء شركة خدمات رياضية تابعة للاتحاد، بما يتماشى مع توجهات وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، لإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركة المتحدة للرياضة بشأن حقوق الرعاية، والتسويق خلال الفترة من 2026 وحتى 2030.

كما أقر المجلس المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمدارس 2027، والموافقة من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الدكتور محمد أبوالعلا، لإنشاء مركز طبي متخصص في علاج إصابات الملاعب، وتأهيل الكوادر الطبية العاملة في كرة القدم.

وفي إطار الحفاظ على الانضباط، قرر مجلس الإدارة شطب سامح فتحي علي حسن، إداري نادي المجموعات العلمية، من سجلات الاتحاد.

وفي ختام الاجتماع، شدد الاتحاد المصري لكرة القدم على ضرورة التزام جميع عناصر اللعبة باللوائح والقوانين المنظمة، مؤكدًا أن أي خروج على النص أو تجاوز للقيم الرياضية سيُقابل بعقوبات رادعة، حفاظًا على استقرار المنظومة، وترسيخًا لمكانة الكرة المصرية، كنموذج يُحتذى به على المستويين العربي والقاري.

الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري المهندس هاني أبو ريدة هاني أبو ريدة شئون اللاعبين بطولة أمم أفريقيا بطولة أمم أفريقيا للمدارس

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

إبراهيم عادل

سيرحل للدوري القطري.. أول ضحايا صفقة إبراهيم عادل في الأهلي

أسامة جلال

إصابة أسامة جلال في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر للناشئين

منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجزائر ودياً

الزمالك وبيراميدز

العمايرة : ثغرات دفاع الزمالك تمنح بيراميدز الأفضلية

بالصور

الناس فاكراها مليانة بروتين .. 6 أكلات واخدة أكبر من حقها فى الريجيم

البروتين
البروتين
البروتين

طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة

طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة
طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة
طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن

مجدي الهواري يكشف كواليس ما لم يُحكى عن بني مزار

مجدي الهواري وأحمد نادر جلال
مجدي الهواري وأحمد نادر جلال
مجدي الهواري وأحمد نادر جلال

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد