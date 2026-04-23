اتحاد الكرة يتحرك لحسم ملف ريان أبو النيل.. صراع ثلاثي على موهبة باريس سان جيرمان

كثّف الاتحاد المصري لكرة القدم جهوده خلال الفترة الأخيرة لإقناع اللاعب الشاب ريان أبو النيل، المحترف في صفوف باريس سان جيرمان، بتمثيل منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة تدعيم المنتخبات الوطنية بالمواهب الصاعدة في أوروبا.

وكشفت مصادر مطلعة أن هناك تواصلًا مستمرًا من جانب مسؤولي الاتحاد مع اللاعب ووالده، من أجل حسم موقفه الدولي، حيث يسعى اتحاد الكرة لإقناعه بالانضمام في البداية إلى منتخب الشباب، تمهيدًا لتصعيده لاحقًا إلى المنتخب الأول عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026.

ويُعد ريان أبو النيل من الأسماء الواعدة في قطاع الناشئين بالنادي الباريسي، ما جعله محل اهتمام أكثر من اتحاد كروي، خاصة أنه يمتلك أحقية تمثيل ثلاثة منتخبات هي منتخب فرنسا ومنتخب مصر ومنتخب الجزائر، وهو ما يفتح باب المنافسة على ضمه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تحرك الاتحاد المصري في توقيت مهم، في ظل سعيه لتأمين مستقبل المنتخب بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة مع التحديات المنتظرة في البطولات القارية والدولية، ما يجعل ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية أولوية على أجندة المسؤولين.