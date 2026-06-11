عمك اضرب بسـكينـة.. ابن شقيق الدكتور لطفي مرعي يكشف تفاصيل الحادث

أكد ابن شقيق الأستاذ الجامعي لطفي مرعي، الذي لقي مصرعه على يد شاب داخل منزله بمحافظة المنوفية، أن عمه كان معروفًا بأعماله الخيرية وسعيه الدائم في قضاء حوائج الناس.

وقال خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن عمه كان يساعد في “فتح بيوت” العديد من الأرامل والأيتام، مشيرًا إلى أن الأهالي كانوا يكنّون له تقديرًا كبيرًا بسبب ما كان يقدمه من خدمات إنسانية، حتى إن حزنه كان حاضرًا بقوة لدى الجميع.

وأضاف أنه تلقى خبر الحادث بشكل مفاجئ عبر اتصال هاتفي أبلغه بأن عمه “اتضرب بسكينة”، مؤكدًا أنه في البداية لم يصدق ما حدث من هول الصدمة.

الثقة الكاملة في القضاء المصري

وأشار إلى أن الفقيد “كرّس حياته للخير”، مشددًا على الثقة الكاملة في القضاء المصري لتحقيق العدالة واسترداد حقه بالقانون.