انقلاب في المزاج الأمريكي.. 46% من الشباب يعتبرون العلاقة مع إسرائيل عبئا

وخلص الاستطلاع إلى أن 46% من المشاركين يرون أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية "عبء على الولايات المتحدة في الغالب"، في حين يراها 16% مفيدة في الغالب.

كما انتقد المشاركون العلاقة مع أوكرانيا، حيث اعتبرها 31% عبئًا، بينما اعتبرها 21% مفيدة، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

في المقابل، ترى أغلبية كبيرة أن العلاقات الأمريكية مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي مفيدة.

ويعارض المشاركون أيضًا الحرب مع إيران، إذ يقول 55% إن الصراع لا يصب في مصلحة الأمريكيين، بينما يؤيده 18%، أما الباقون فهم مترددون.

وتعتقد أغلبية المشاركين أن الحرب مع إيران قد تتصاعد إلى صراع أوسع، وتشعر بالقلق إزاء تأثيرها على تكلفة المعيشة، وتخشى من هجوم مباشر على الأراضي الأمريكية.

يعتقد 55% من المشاركين في الاستطلاع أن إيران تُشكّل تهديدًا للولايات المتحدة، أما بالنسبة للدول الأخرى، فيرى 59% منهم أن روسيا تُشكّل تهديدًا، و54% أن الصين تُشكّل تهديدًا، و51% أن كوريا الشمالية تُشكّل تهديدًا.

شمل الاستطلاع 2018 أمريكيًا تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، وذلك في الفترة من 26 مارس إلى 3 أبريل، بهامش خطأ يبلغ 2.74%.