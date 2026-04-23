صحح مفاهيمك.. أوقاف كفر الشيخ تواصل فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل| صور

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ عقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل، تحت إشراف ومتابعة فضيلة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ؛ في إطار المتابعة المستمرة للجهود العلمية والدعوية والتربوية، سعيًا إلى تنمية القيم الدينية والأخلاقية والوطنية لدى الأطفال، وترسيخ مفاهيم الدين الصحيح والمجتمع الراشد.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا ملحوظًا من الأطفال، في أجواء يسودها الانضباط والجدية، حيث تضمن البرنامج أنشطة تفاعلية ودروسًا دينية بأسلوب مبسط وواضح، مع إتاحة الحوار والمناقشة لتعزيز الانتماء الوطني وغرس القيم الإسلامية منذ الصغر، ومتابعة أثر الأنشطة لضمان تحقيق الأهداف التربوية.

وأكد المشاركون أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لمحاور الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف، مؤكدين أن العمل الدعوي مسئولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لضمان بناء وعي ديني قائم على الفهم الصحيح، وتنشئة الأجيال تنشئة سوية داخل مجتمع متماسك، بما يُسهم في تكوين جيل واعٍ قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة، لتبقى بيوت الله تمثل منارات للعلم والفكر.

وتُنفذ هذه الجهود تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات فضيلة الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، لنشر خطاب ديني وسطي رشيد يُسهم في بناء الإنسان فكريًّا وسلوكيًّا.