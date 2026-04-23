الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ كفر الشيخ : دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب أولوية | صور

نائب محافظ كفر الشيخ
نائب محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، ناقش الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، سبل تعزيز خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، مع المحاسب محمد حمدي الحيوي، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ، لمناقشة آليات دعم المواطنين وتيسير الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات جديدة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

قال محافظ كفرالشيخ إن المحافظة تعمل على وضع آليات فعالة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التيسير على المواطنين في الحصول على التمويلات اللازمة، فضلًا عن دعم التوسع في مشروعات «الفرانشايز» والتعاون في استصدار رخص المحلات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أهمية تقديم الدعم الفني والإداري لأصحاب المشروعات لضمان الاستدامة وتحقيق النجاح.

أكد محافظ كفرالشيخ على تعزيز جهود جهاز تنمية المشروعات وتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية بالمحافظة، حيث تم تنفيذ مشروعات بإجمالي تمويل بلغ 150.4 مليون جنيه، شملت مشروعات الأشغال العامة بتمويل قدره 112.5 مليون جنيه، والتي تضمنت رصف وصيانة الطرق الريفية، وصيانة وترميم الوحدات الاجتماعية، ومد وتجديد شبكات مياه الشرب، وصيانة مراكز الشباب والمدارس، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم للشباب، وتذليل العقبات أمامهم، وتعزيز ثقافة العمل الحر، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه قال نائب محافظ كفرالشيخ إن مشروعات تنمية المجتمع التي تم تنفيذها بتمويل قدره 29.7 مليون جنيه، تضمنت تدريب وتشغيل الشباب والفتيات في مجالات متعددة، منها برامج التوعية الصحية وصحة الأم والطفل، وأعمال النظافة العامة، فضلًا عن تدريبهم على تحسين فرص التشغيل الذاتي والعمل لدى الغير، بما يعزز من قدراتهم ويدعم مشاركتهم الفعالة في سوق العمل، لافتاً أن مشروعات التنمية البشرية شهدت توفير تمويل قدره 8.2 مليون جنيه، لدعم برامج بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب دعم الجمعيات الأهلية من خلال إعداد قواعد بيانات متكاملة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.

