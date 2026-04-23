محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة وتجميل مدخل مدينة الرياض.. صور

أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، استمرار جهود رفع كفاءة وتجميل المداخل الرئيسية للمراكز والمدن، من خلال تنفيذ أعمال رفع كفاءة ودهان وتجميل البلدورات بمدخل مدينة الرياض.

وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، ضمن خطة متكاملة لتعزيز المظهر الحضاري وإبراز الوجه الجمالي اللائق.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن الأعمال تأتي في إطار تطوير الشوارع والميادين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال لضمان استدامتها وتحسين جودة الحياة.

وكلف محافظ كفرالشيخ الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التجميل والتطوير، مع تكثيف جهود رفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، ومنع التعديات على حرم الطريق.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى استمرار تنفيذ خطط التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمظهر العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.