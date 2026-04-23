الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا: ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهاراً على أغلب المناطق، يتحول إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلاً للبرودة إلى معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 19.

السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 17.

شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 21.

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية: تتكون من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

أمطار رعدية: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً، قد تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من (السلوم – سيوة - مطروح) على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين (30 إلى 35) كم/س على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من (السلوم – سيوة - مطروح).

سحب منخفضة: تظهر فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

تحذيرات عاجلة:

أصدرت الهيئة تحذيراً بشأن احتمالية صاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 30%) لبعض الظواهر العنيفة، ومنها:

نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

احتمال حدوث ضربات برق في بعض المناطق.

انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة القيادة بهدوء وحذر على الطرق، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتوقعة.