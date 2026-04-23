الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأرصاد: موجة حر مؤقتة تضرب البلاد خلال طقس نهاية الأسبوع

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً عاجلاً حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 24 أبريل وحتى الثلاثاء 28 أبريل 2026، مُحذّرة من استمرار الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة يومي الجمعة والسبت.

توقعات طقس نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة إلى معتدل في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما تشتد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد لتسجل مستويات قياسية تقترب من 38 درجة مئوية، فيما تظل الأجواء مائلة للبرودة إلى معتدلة خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية وتحذيرات طقس نهاية الأسبوع

الشبورة المائية: حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية "صباحية" (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

نشاط الرياح والأتربة: يشهد يومي الجمعة والسبت نشاطاً للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد (السلوم، سيوة، مطروح).

فرص الأمطار: أشارت الخرائط الجوية إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من (السلوم، سيوة، مطروح) على فترات متقطعة خلال يومي الجمعة والسبت.

درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس نهاية الأسبوع

القاهرة والوجه البحري: تبدأ بـ 30 درجة الجمعة، وتصل لذروتها السبت بـ 32 درجة، ثم تنخفض تدريجياً لتصل إلى 26 درجة الثلاثاء.

جنوب الصعيد: يشهد الارتفاع الأكبر، حيث تسجل العظمى 37 الجمعة وتصل إلى 38 درجة يومي السبت والأحد.

السواحل الشمالية: تتراوح ما بين 28 درجة الجمعة وتنخفض إلى 22 درجة بحلول الثلاثاء.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن هذه الفترة تشهد تغيرات سريعة في خرائط الطقس نظراً لطبيعة فصل الربيع، مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة للتحديثات اليومية الصادرة عن المركز الإعلامي للهيئة.

