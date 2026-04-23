الصحة تستقبل بعثة تحالف GAVI.. والوفد يشيد بارتفاع نسب التغطية بالتطعيمات

استقبل الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بعثةً رفيعة من ممثلي التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) برئاسة الدكتور إلياس أبو شرف والدكتورة جيمايما إيتوكبا، بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمة عبد، وعدد من ممثلي اليونيسيف، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في منظومة التطعيمات.



وسلط نائب الوزير الضوء على رؤية الدولة لتوطين صناعة اللقاحات محلياً، مستعرضاً تشكيلَ التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA) برئاسة وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد، وعضوية هيئة الدواء المصرية وستة مصنّعين محليين.

تنمية الكوادر البشرية



وطالب في هذا الإطار بتوفير الدعم المالي والتقني اللازم لتنمية الكوادر البشرية وتسريع اعتماد اللقاحات المصنّعة محلياً للحصول على التأهيل من منظمة الصحة العالمية.

واستمع نائب الوزير إلى ملخص نتائج الزيارة الميدانية التي أجراها الوفد على مدار يومين، وشملت اجتماعات عدة وجولات ميدانية في مراكز طبية ومخازن طُعوم بعدد من المحافظات، لمتابعة منظومة التطعيمات تحت إشراف قطاع الطب الوقائي بالوزارة.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور عمرو قنديل الشكر للتحالف على دعمه المستمر لمصر، مستعرضاً الخطة الاستراتيجية للوزارة لاستدامة رفع نسب التغطية بالتطعيمات وتحديث سلاسل التبريد وتأهيل الفرق الطبية المعنية.

وأشاد وفد التحالف بالجهود المصرية في هذا الملف، مُثمِّناً كفاءة سلاسل التبريد وارتفاع نسب التغطية والإنجازات المحققة في القضاء على عدد من الأمراض المعدية. وأكد الدكتور أبو شرف أن الشركات المصرية العاملة في تصنيع اللقاحات حققت خطوات جادة وملموسة في هذا القطاع الحيوي.

وختُم اللقاء بتقديم الوفد مذكرةَ تفاهم تتضمن أطر التعاون المشترك المستقبلي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم الأهداف الصحية والتنموية لمصر.