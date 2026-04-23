في ذكرى تحرير سيناء.. الخارجية تشيد ببطولات الجيش واستعادة طابا دبلوماسيًا

تقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى رجال القوات المسلحة الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم، وذلك بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء (25 أبريل)، والتي تجسد أروع معاني البطولة والتضحية في سبيل استعادة أرض الوطن، لتبقى هذه المناسبة رمزًا راسخًا لقوة الإرادة الوطنية، وقدرة المصريين على صون ترابهم والحفاظ على مقدراتهم.

وتبقى هذه المناسبة محطة وطنية فارقة تُجسد تماسك الدولة المصرية وصلابة مؤسساتها، وتُخلّد تضحيات أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أرض مصر الغالية.

كما تُعد استعادة طابا أحد أهم شواهد هذا النصر، حيث مثّلت نموذجًا فريدًا لنجاح الدولة المصرية في استرداد حقوقها عبر المسار الدبلوماسي والقانوني، في تأكيد واضح على تكامل أدوات القوة الوطنية، وقدرتها على حماية السيادة المصرية واستعادة كامل أراضيها.