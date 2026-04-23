أرقام لامين يامال مع برشلونة بعد انتهاء موسمه بسبب الإصابة

انتهى موسم النجم الشاب لامين يامال مع نادي برشلونة الإسباني، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليسرى خلال مباراة سيلتا فيجو، التي أقيمت على ملعب كامب نو، وانتهت بفوز البارسا 1-0 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب، ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي تحفظي، ليُحسم بذلك غيابه حتى نهاية الموسم في ضربة قوية للفريق خلال مرحلة الحسم.

ورغم نهاية موسمه مبكرًا، قدم لامين يامال أرقامًا لافتة مع الفريق الكتالوني في مختلف البطولات هذا الموسم، جاءت كالتالي:

الدوري الإسباني

28 مباراة – 16 هدفًا – 12 تمريرة حاسمة

دوري أبطال أوروبا

10 مباريات – 6 أهداف – 4 تمريرات حاسمة

كأس ملك إسبانيا

5 مباريات – هدفان – تمريرتان حاسمتان

كأس السوبر الإسباني

مباراتان – وتُوّج باللقب

ومن المنتظر أن يستكمل اللاعب برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة، مع ترقب عودته المحتملة في الاستحقاقات الدولية القادمة.