وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026: مصر تقود مستقبل علاج الأورام بشراكات دولية راسخة

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، افتتاح مؤتمر المدرسة الدولية لعلاج الأورام ISCO 2026، بحضور السفير الفرنسي إريك شوفالييه، والمدير العام لمعهد جوستاف روسي الدكتور فابريس بارليسي، ورئيس الجمعية الأوروبية للأورام الطبية الدكتور فابريس أندريه، ورئيس المؤتمر الدكتور تامر النحاس، وعدد من رؤساء الجامعات والخبراء الدوليين.

وأكد الوزير أن مصر لا تكتفي بتطوير منظومة علاج الأورام محلياً، بل تسهم بفاعلية في رسم مستقبل هذا المجال دولياً، مشيراً إلى أن المؤتمر بات التجمعَ السنوي الأبرز لمجتمع الأورام في مصر لما يجمعه من خبرات محلية وعالمية.

وشدد على أن مواجهة السرطان تستلزم بناء أنظمة صحية متينة وتطوير الكوادر الطبية وتعزيز الشراكات المستدامة، مؤكداً أن الرؤية الوطنية ترتكز على الوقاية والكشف المبكر ومسارات الرعاية المتكاملة التي تضع المريض في قلب المنظومة الصحية.

 إنشاء أول مركز للمعهد خارج فرنسا في القاهرة

وأبرز الوزير أهمية الشراكة مع معهد جوستاف روسي بوصفها نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي، أثمرت عن إنشاء أول مركز للمعهد خارج فرنسا في القاهرة، مع تخصيص نسبة كبيرة من خدماته لمرضى القطاع العام، داعياً إلى مواصلة العمل المشترك نحو تطبيق الطب الدقيق وتحويل المعرفة العلمية إلى نتائج ملموسة لصالح المرضى.

من جهته، أشاد السفير شوفالييه بعمق التعاون المصري الفرنسي في المجال الصحي، مؤكداً حرص فرنسا على دعم التعليم الطبي عبر الشراكات مع جامعتي القاهرة وعين شمس.

وأعرب بارليسي عن تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكداً أن مواجهة تحديات السرطان تستوجب الاستثمار في إعداد كوادر طبية على أعلى المستويات.

فيما أكد أندريه أن هذه اللقاءات تمثل منصة حقيقية لتبادل الخبرات وتعزيز الارتقاء برعاية مرضى الأورام.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور تامر النحاس أن المؤتمر يستهدف تحقيق تقدم حقيقي في منظومة علاج الأورام من خلال مناقشة أحدث الأساليب العلمية، بينما لفت الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، إلى التعاون المثمر مع الجانب الفرنسي، معرباً عن تطلعه إلى خروج المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في دعم البحث العلمي وتحسين جودة الرعاية الصحية.

