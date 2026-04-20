وزير الصحة يكرم رئيس الإدارة المركزية للمعامل لبلوغها السن القانونية للمعاش

كرم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، وذلك بمناسبة بلوغها السن القانونية "المعاش"، تقديرًا لما قدمته من جهود مخلصة وعطاء متميز طوال فترة عملها بالوزارة.

تطوير منظومة المعامل

وأعرب وزير الصحة والسكان عن خالص شكره وتقديره للدكتورة نانسي الجندي، مشيدًا بدورها البارز في تطوير منظومة المعامل، وما بذلته من جهد وإخلاص أسهم في دعم القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نانسي الجندي عن خالص امتنانها لهذا التكريم، مؤكدة اعتزازها بفترة عملها في وزارة الصحة والسكان، وحرصها الدائم على أداء رسالتها المهنية لخدمة الوطن.