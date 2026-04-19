صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون الإستراتيجي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الجامعات المصرية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتكامل الجهود في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين لتحقيق أهداف المنظومة في مرحلتيها الأولى والثانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة القصوى من الكوادر الطبية الجامعية والإمكانيات العلمية والبحثية لوزارة التعليم العالي، إلى جانب القدرات التشغيلية لوزارة الصحة، لضمان استدامة المنظومة وارتقاء جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أولوية الوزارة في تطوير آليات التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، ودعم الجامعات في تأهيل كوادر طبية قادرة على مواكبة التطورات السريعة في القطاع الصحي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا أن استمرار التنسيق بين الوزارتين من شأنه دعم جهود تطوير المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن تطبيق التأمين الصحي الشامل سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتحسين مستوى الخدمات العلاجية، بما يضمن استدامة تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول آليات تعزيز التعاون مع المستشفيات الجامعية، وميكنة وربط قواعد البيانات بين الجهتين، إلى جانب مناقشة التحديات وسبل تذليلها، وتعزيز برامج تدريب الكوادر الطبية، وتوسيع التعاقدات المؤسسية لتوفير الكوادر المتخصصة اللازمة للمنظومة.

وحضر الاجتماع رؤساء الجامعات والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، ومساعدا الوزيرين ورؤساء الهيئات العامة للرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحي الشامل، ورئيس المجلس الصحي المصري، والمديرون التنفيذيون للهيئات المعنية، بالإضافة إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

توقف طارئ للقطار

أوقف القطار.. تصرف إنسانى من سائق قطار تجاه سيدة حامل

لغز الهرم الأكبر

ممر حلزوني مخفي.. لغز الهرم الأكبر يعود من جديد

مقطع صوتي لشيرين

عمل فني جديد … مقطع مسرب لشيرين يثير الجدل

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد