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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لو مش معاك فلوس تتصدق ردد هذا الدعاء

الصدقة
الصدقة
إيمان طلعت

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إنه ليس كل الصدقة مال، إنما هناك أمور أخرى لو فعلها الإنسان يعادل ثواب الصدقة والزكاة.

وأشار “ أبو بكر”، فى فيديو له منشور سابقا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من كان يريد أن يخرج صدقة أو زكاة ولكن ليس لديه مال أو كان بخيل فليردد هذا الدعاء وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ايما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل فى دعائه اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك وصلى على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة))، فلو كنت بخيل او معندكش فلوس او تريد تخرج صدقة او زكاة وليس لديك مال فقل هذا الدعاء.

وأشار الى أن سيدنا عبادة قال انه سمع من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له لكل مؤمن ومؤمنة حسنة .

فضل الصدقة

1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

2- تمحو الخطيئة وآثارها.

3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.

4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

5- فيها دواء للأمراض البدنية.

6- الصدقة هي دواء للأمراض القلبية.

7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.

8- تجعل الله يبارك في المال.

9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.

10- يضاعف الله للمتصدق أجره.

11- الصدقة صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.

12-سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

13-دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).

14-تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.

15- الصدقة تدفع البلاء.

16-الصدقة هي انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.

17-الصدقة سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.18-مضاعفة أجرالصدقة.

19-سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

20- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.

21-تدفع ميتة السوء.

22-سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.

23-الصدقة تسد سبعين بابًا من السوء في الدنيا.

24- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميتفي قبره.

25- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.

فضل الصدقة الصدقة الصدقة الجارية

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